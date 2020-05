6 may. 2020

EFE Barcelona (España) 6 may. 2020

El escritor griego Petros Márkaris, que publicará el próximo día 19 "La hora de los hipócritas", una nueva entrega de la serie del comisario Kostas Jaritos, considera que muchos países elogian a Grecia por cómo ha afrontado la pandemia, pero "hace unos años nos pusieron en la picota".

En una carta enviada este miércoles por Tusquets, su editor español, Márkaris señala que "no pasa un solo día que no lea o no oiga alguna alabanza en relación a la manera como Grecia y los griegos hacen frente a esta pandemia" y apunta que "ingleses, americanos y alemanes, entre otros, nos elogian constantemente".