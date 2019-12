"Marriage Story", la cinta de Noah Baumbach protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, parte como la gran favorita en la 77 edición de los Globos de Oro con 6 nominaciones, por delante de "The Irishman" y "Once Upon a Time in Hollywood", con 5 cada una.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) anunció este lunes los candidatos a sus galardones, entre los que la obra romántica de Baumbach se impuso a las cintas de Scorsese y Tarantino.