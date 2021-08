Marvel abraza la cultura asiática en su estreno "Shang-Chi"

Fotograma cedido por Marvel Studios donde aparece Tony Chiu-Wai Leung (i) como Xu Wenwu y Simu Liu (d) como Shaun, durante una escena de la película "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" que se presenta este viernes en los cines. Marvel, la mayor maquinaria de taquillazos en el cine de los últimos años, abraza la cultura y la identidad asiáticas con la película "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", una cinta con la que esta enorme saga de superhéroes refuerza su apuesta por la inclusión. EFE/Marvel Studios

Fotograma cedido por Marvel Studios donde aparecen (i-d) Meng'er Zhang como Xialing, Simu Liu como Shaun y Awkwafina como Katy, durante una escena de la película "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" que se presenta este viernes en los cines. Marvel, la mayor maquinaria de taquillazos en el cine de los últimos años, abraza la cultura y la identidad asiáticas con la película "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", una cinta con la que esta enorme saga de superhéroes refuerza su apuesta por la inclusión. EFE/Jasin Boland/Marvel Studios /