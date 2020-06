Más de 1,6 millones de hogares disfrutaron del festival de cine en línea "We Are One" desde el 29 de mayo al 7 de junio en la plataforma YouTube, en el que participaron algunas de las muestras más importantes del mundo, como Venecia, Cannes, Berlín, Tribeca, Sundance, Toronto o San Sebastián.

Según anunció la organización, liderada por el Festival de Cine de Tribeca, los diez países que mayor número de espectadores acumularon fueron Japón, India, EE.UU., Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Brasil, México y Australia, mientras que una encuesta llevaba a cabo en YouTube reveló que un 77 por ciento de los participantes nunca había estado en un festival de cine en la vida real.