Nada de límites pero mucho corazón. Eso es lo que buscaba Melissa McCarthy en el género de los superhéroes con "Thunder Force", una comedia de Netflix que protagoniza junto a Octavia Spencer sobre dos justicieras tan entrañables como poco convencionales.

"Me encanta el género de los superhéroes: me encanta cualquier cosa en la que no haya reglas porque te las puedes inventar", aseguró McCarthy a Efe.