Tessa Thompson, como la agente "M", y Chris Hemsworth, "H", en una secuencia de "MIB: International". Dos décadas después del estreno de "Men in Black" llega a las salas una nueva secuela, "MIB: International", la cuarta tras la trilogía protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones, y por primera vez con una mujer reclamando su hueco en la agencia secreta que vigila la actividad alienígena en la Tierra. EFE/ Sony

La cartelera estadounidense vivirá este fin de semana un duelo de secuelas con los estrenos de las nuevas entregas de "Men in Black" y "Shaft", que intentarán aprovechar estos días antes de que el próximo viernes 21 de junio se estrene la esperada cinta animada "Toy Story 4".

Chris Hemsworth y Tessa Thompson son los protagonistas de "Men in Black: International", cinta que, bajo la dirección de F. Gary Gray ("Straight Outta Compton", 2015), relanza la historia que encabezaron Will Smith y Tommy Lee Jones en "Men in Black" (1997), "Men in Black II" (2002) y "Men in Black 3" (2012).