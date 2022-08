La cantante mexicana Danna Paola lanzó este jueves el videoclip de su sencillo "XT4S1S" (éxtasis), al que considera un "parteaguas" en su carrera porque lo produjo y compuso, además de alejarla del género urbano para experimentar con electropop.

“Por primera vez dentro de mi carrera esta canción representa todo lo que soy y por qué amo la música. A mí me gusta contar historias y a mí me gusta escuchar una canción de principio a fin que me genere algo”, respondió Danna a pregunta de Efe en una rueda de prensa en Ciudad de México.