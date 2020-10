Fotografía cedida hoy, por PinPoint Comunicación, que muestra a la actriz mexicana Sophie Alexander mientras posa, en Ciudad de México (México). EFE/ Pinpoint Comunicación SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS

La actriz mexicana Sophie Alexander protagoniza su primer monólogo, "Coordenadas sutiles", que se emitirá a partir del 31 de octubre de manera virtual y en el que dejó, dirigida por Diego del Río, gran parte de su esencia.

"Al leerlo me di cuenta de que Diego había absorbido mucho una parte de mi historia, hay ciertas cosas que aluden a mi persona, a mi historia de vida. Entonces me pareció que era ineludible hacer equipo con él y no todos los días te hablan para decirte que te escribieron algo, por lo que había que ser responsiva", dijo a Efe la actriz.