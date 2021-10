La directora salvadoreña nacionalizada mexicana, Tatiana Huezo, aseguró que centra toda su atención en darle difusión a su película “Noche de fuego”, para que finalmente llegue a las nominaciones de los premios Oscar y adelantó que se encuentra en grabaciones de un nuevo documental.

“No pienso si me veo en el Oscar porque me pongo muy nerviosa, pero me veo trabajando todos los días para empujarla con mucho cariño y el camino que hay que trabajar ahora con la prensa y para que pueda ser vista por los miembros de la Academia, y después que la voten. Mi mente, mi corazón y mi energía están puestas ahí”, dijo Huezo en conferencia de prensa.