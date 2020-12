Fotografía cedida este martes, donde se observa a las cantantes mexicanas Denisse Gutiérrez (i) y Fernanda Ulibarri (d), mientras posan en Ciudad de México (México). EFE/Nuria Lagarda/SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS

Las cantantes mexicanas Denise Gutiérrez y Fernanda Ulibarri, en colaboración con Musas Ensamble de Arpas, unieron sus talentos para hacer "Sol redondo", un tema con el que pretenden rescatar el trabajo de Concha Michel, una de las compositoras mexicanas que han sido olvidadas con el paso del tiempo.

"Yo conocía esa canción pero no sabía que era de Concha Michel y cuando la conocí a ella me emocioné mucho. Es un personaje que desafortunadamente no conocemos tanto y deberíamos de conocer", reconoce Ulibarri en entrevista con Efe.