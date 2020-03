El festival Vive Latino se realizó con normalidad este sábado en la capital mexicana a pesar de las críticas, entre medidas de higiene y desinformación de varias de las 40.000 personas que decidieron asistir.

“Yo creo que esta pandemia mundial no tiene los niveles de emergencia que nos están diciendo. Creo que va más allá de nuestro conocimiento... está a nivel de los gobiernos. Yo vivo la vida como la he vivido siempre y no he cambiado nada ante la alerta de pandemia”, dijo a Efe Carlos, uno de los asistentes.