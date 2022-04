En plena crisis del cine y de las galas de premios, tras el puñetazo de Will Smith en los pasados Oscar, el actor y director español Miguel Ángel Muñoz promete que la novena edición de los Premios Platino tendrá un tono amable y celebrará el talento latino.

"Mi tono al enfrentarme a un evento como este es amable, no me interesa incomodar a nadie, ni siquiera de manera cómica, no es mi papel", dice en una entrevista con Efe el encargado de presentar los galardones del cine iberoamericano el 1 de mayo en Madrid, junto a la argentina Lali Espósito.