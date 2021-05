Fotografía cedida por Universal Music Group donde aparece Moby, un músico de 55 años de Nueva York, afincado en el sur de California, y quien publicó dos memorias, "Porcelain: A Memoir" y "Then It fell Apart", y este viernes tiene estreno doble: Un recopilatorio y un documental en el que intervinieron David Bowie y David Lynch. EFE/ Universal Music Group