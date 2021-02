El género regional mexicano es para la cantante chilena Mon Laferte un mundo nuevo en el que acepta estar lejos de ser "una experta", pero con la nueva versión de "Se me va a quemar el corazón", junto a la Arrolladora Banda El Limón, profundizó en el amor que le profesa.

"Ahora estoy enamorada del regional mexicano. (...) Me da vergüenza decir esto, pero no la conozco tanto. (...) Esto es una colaboración, no soy experta, pero lo que sí sé es que no hay banda de mujeres o por lo menos soy ignorante y no la conozco", detalló en una entrevista con Efe.