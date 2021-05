30 may. 2021

EFE Washigton 30 may. 2021

El cantante estadounidense B.J. Thomas, quien se hizo acreedor a cinco premios Grammy durante su carrera y de hizo famoso por su exitosa canción "Raindrops Keep Fallin' On My Head", falleció a los 78 años de complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón, informaron fuentes cercanas.

"Con profunda tristeza confirmamos el fallecimiento de B.J. Thomas", se leía este domingo en un mensaje colgado en la cuenta oficial de Twitter del artista con la leyenda: B.J. Thomas 1942-2021.