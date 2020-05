9 may. 2020

EFE Washington 9 may. 2020

Fotografía tomada el 16 de junio de 2004 en la que se registró al cantante y músico estadounidense Little Richar (c-i), durante el funeral de Ray Charles, en Los Ángeles (California, EE.UU.). EFE/Francis Specker/Archivo

Fotografía tomada el 16 de junio de 2004 en la que se registró al cantante y músico estadounidense Richard Wayne Penniman, conocido como Little Richard, durante el funeral de Ray Charles, en Los Ángeles (California, EE.UU.). EFE/Francis Specker/Archivo

Fotografía tomada en junio de 2005 en la que se registró a Little Richard, auténtico mito del rock and roll, durante una presentación en en Praga (República Checa). EFE/Marte Myskova/Archivo

El legendario músico Little Richard, considerado uno de los padres del rock and roll, murió este sábado a los 87 años en Estados Unidos, dijo a la revista Rolling Stone su hijo, Danny Penniman, quien no desveló el motivo del fallecimiento.

Little Richard, cuyo nombre real era Richard Wayne Penniman, fue uno de los primeros artistas afroamericanos de EE.UU. que supo combinar con éxito la música góspel y el "rythm and blues" (R&B), ambos genuinamente negros, con los sonidos "pop" del mercado blanco estadounidense.