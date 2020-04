Bill Withers, figura del soul y autor de canciones eternas como "Ain't No Sunshine" o "Lean on Me", falleció este viernes a los 81 años en Los Ángeles (EE.UU.). por problemas de corazón.

"Estamos devastados por la pérdida de nuestro querido y devoto esposo y padre. Un hombre solitario con un corazón dirigido a conectar con todo el mundo; habló honestamente a las personas y las conectó las unas a las otras con su poesía y música", dijo este viernes su familia en un comunicado recogido por medios estadounidenses como Rolling Stone.