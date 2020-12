La actriz italiana, Sofía Loren, junto a su compañero de reparto Robert Hossein, posan para la prensa en los estudios de "Sevilla Films" en 1961. EFE/JAIME PATO/Archivo SPAIN CINEMA SOFIA LOREN: MADRID, 29/08/1961.- Italian actress Sofia Loren (R) and cast member Robert Hossein (L), are pictured during the presentation of her movie 'Madame Sans-Gene', at the 'Sevilla Films' studios in Madrid. EFE/Jaime Pato/fs