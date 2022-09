El fotógrafo estadounidense William Klein, retratista clave de las calles de Nueva York, París y Roma en la segunda mitad del siglo XX, falleció el pasado sábado en París a los 94 años, anunció este lunes su familia en medios locales.

Klein, internacionalmente reconocido por sus fotografías urbanas y su trabajo en la moda y el cine, murió "tranquilamente" dejando tras de sí reportajes que marcaron el fotoperiodismo como el libro "Life is Good & Good for You in New York", dedicado a su ciudad natal, Nueva York.