Sus dedos acariciaron las cuerdas de la guitarra para componer uno de los arpegios más memorable de la historia del rock en "The house of the rising sun". Provisto de ese pasaporte para la eternidad, el guitarrista de The Animals, Hilton Valentine, ha muerto a los 77 años de edad.

La discográfica de The Animals, ABKCO Music, dio la noticia a través de un comunicado en el que describió a Valentine como un "guitarrista pionero que influyó el sonido del rock and roll para las próximas décadas".