La banda británica de rock Muse ha lanzado hoy la canción "Compliance", un single con sonido electrónico protagonizado por el uso de sintetizadores, como adelanto de su próximo álbum "Will of the people", que saldrá a la venta el 26 de agosto.

Al lanzamiento de "Compliance" le ha acompañado el estreno de su videoclip, en el que aparecen tres niños con máscaras (que recuerdan a los rostros de los miembros del grupo) que destruyen a sus "yo" del futuro para poder escapar de un caótico y violento mundo.