"My Little Pony", el popular juguete de la compañía Hasbro y un éxito también televisivo entre el público infantil, llega este 2022 en forma de videojuego para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC, señala la compañía Bandai Namco Entertainment en un comunicado.

"My Little Pony: A Maretime Bay Adventure" es el título de este nuevo juego que saldrá a la venta el próximo 27 de mayo para PS4, Xbox One, Switch y PC, y más adelante, en una fecha aún por concretar pero dentro de 2022, saldrá su versión para videoconsolas de últimas generación (PS5 y XboX Series X|S).