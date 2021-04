"My Octopus Teacher" obtuvo este domingo el Bafta a mejor documental en la 74 entrega de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

El film se impuso a "David Attenborough: A Life on our Planet", "The Dissident" y "The Social Dilemma", en una ceremonia virtual en la que sus creadores recibieron el premio desde sus casas.