Es argentino pero Nahuel Pérez Biscayart (Buenos Aires, 1986) es capaz de hablar alemán con acento lituano, francés como si fuera español o un idioma inventado como hace en "El profesor de persa", un drama histórico ambientado en la Francia ocupada por los nazis que se estrena el próximo viernes en cines en España.

"Yo no pienso si hablo una lengua o no, voy y lo hago", dice en una entrevista con Efe este actor nómada y humanista, que encontró en el grupo de teatro del instituto un espacio de "conexión con el otro" que ha definido su forma de trabajar hasta hoy. "No puedo actuar en cualquier proyecto y con cualquier persona, no soy un funcionario de la actuación", asegura.