Natti Natasha publicó este viernes su nuevo disco “Nattividad”, que incluye historias de amor, desamor, sexo y empoderamiento. La portada, que consiste en la foto en tonos rosa viejo de un coche de bebé bajo un techo de flores sobre el que pende un micrófono, es una clara alusión a la reciente maternidad de la artista, pero ninguna de las 16 canciones refleja esa nueva etapa en su vida.

En entrevista con Efe, la artista dominicana reconoce que mucha gente estaba esperando un tono totalmente diferente. “Pero me di cuenta que si yo renuncio a mi esencia no estaría en condiciones de hacer feliz a mi familia. Yo he trabajado por Natti Natasha toda mi vida y no sacar lo que estaba trabajando por el qué dirán habría sido negativo para mí y para mi hija”, explicó.