27 may. 2022

EFE Toronto (Canadá) 27 may. 2022

Tras años de retrasos, Neil Young decidió recuperar uno de sus álbumes perdidos, "Toast", que grabó con el grupo Crazy Horse en 2001 y que, según el músico canadiense, es tan triste que hasta ahora no había tenido fuerza para publicarlo.

Como anticipo a la aparición del álbum en julio, Young compartió este viernes en su canal de YouTube una de sus canciones, "Standing in the Light of Love".