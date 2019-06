Neil Young y The Who son dos de los más de 700 artistas y grupos que el periódico The New York Times citó este martes como nuevos y posibles afectados por el incendio desatado en los estudios del grupo Universal en Los Ángeles (EE.UU.) en 2008.

El periódico neoyorquino publicó hace dos semanas una exclusiva en la que aseguraba que ese fuego había destruido grabaciones originales de un centenar de artistas como Billie Holiday, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Ray Charles, Joan Baez, Sonny y Cher, Elton John, Eric Clapton, Aerosmith, Janet Jackson, Snoop Dogg, Nirvana, R.E.M., The Eagles o 50 Cent, entre otros.