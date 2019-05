La escritora brasileña Nélida Piñón, posa durante una entrevista con Efe, el pasado 13 de mayo, en Río de Janeiro (Brasil). "Cuando no has leído a una mujer, ella no existe". EFE

"Cuando no has leído a una mujer, ella no existe". La brasileña Nélida Piñon resume así la forma en que la sociedad invisibiliza a escritoras por prejuicios que han tenido que enfrentar a lo largo de la historia y que siguen vigentes no solo en Brasil o Latinoamérica sino en el mundo entero.

La primera mujer en presidir la Academia Brasileña de las Letras (ABL) no ha sido invisible, pero ha tenido obstáculos, y en ese camino ha sentido miedos en un mundo rodeado de sueños, pasiones y aventuras que contó en una entrevista con Efe y de las que habla de manera muy íntima en su más reciente obra "Uma furtiva lágrima", que se lanza este jueves.