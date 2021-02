Durante años, Netflix y HBO han competido cara a cara por el control de los premios televisivos en Estados Unidos pero, en esta ocasión, la primera domina de manera indiscutible las nominaciones a los Globos de Oro tras hacerse con 20 candidaturas en todos los apartados.

"The Crown", "Ozark", "The Queen's Gambit" y "Unorthodox" son algunos de los fenómenos televisivos que han recibido este miércoles la mención de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que también ha repartido sorpresas muy inesperadas como la candidatura de "Emily in Paris".