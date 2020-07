Fotografía sin fecha cedida por Netflix que muestra a la actriz Sarah Paulson (c), en el episodio 108 de la serie "Ratched". EFE/ Netflix

Netflix anunció este miércoles que "Ratched", la serie que el productor Ryan Murphy ha preparado como precuela de la famosa película "One Flew Over The Cuckoo's Nest" (1975), llegará a la plataforma digital el 18 de septiembre.

"Te invitamos a conocer a la mujer antes del monstruo, Mildred Ratched", dijo Netflix en un comunicado sobre esta serie que protagoniza Sarah Paulson, fiel colaboradora de Murphy, y que incluye en su reparto a Sharon Stone, Cynthia Nixon y Corey Stoll.