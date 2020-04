Por ahora no hay reparto confirmado ni fecha de estreno de esta nueva propuesta de Netflix. EFE/Christian Monterrosa/Archivo

Netflix y la creadora de "Orange is the New Black", Jenji Kohan, están preparando "Social Distance", una serie inspirada en el confinamiento por la pandemia del coronavirus y que se grabará desde las casas de sus responsables.

El realizador latino Diego Velasco dirigirá esta serie que contará con guiones de Hilary Weisman Graham, quien también será la "showrunner" (máximo responsable de una serie) de este proyecto televisivo.