A Netflix logo hangs on the company's headquarters in Los Angeles, California, USA, 18 October 2019. EFE/EPA/CHRISTIAN MONTERROSA/Archivo

Netflix está preparando una película sobre el Mundial femenino de fútbol de 1999 en el que se impuso la selección de Estados Unidos.

La plataforma digital informó este martes que ha comprado los derechos para adaptar el libro "The Girls of Summer: The US Women's Soccer Team and How It Changed The World" que escribió Jere Longman.