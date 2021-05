8 may. 2021

EFE San Juan 8 may. 2021

El veterano reguetonero puertorriqueño Nicky Jam se unió este sábado a otros artistas locales que han expresado su solidaridad por Colombia ante la violencia que se vive por manifestaciones entre la ciudadanía y las fuerza de seguridad y por las que han muerto al menos 27 personas.

"Estaba buscando qué podía hacer para aportar un granito de arena en la situación de Colombia, el país que me ha dado tanto, el país que me dio la segunda oportunidad en mi carrera y me gustó", arrancó diciendo Nicky Jam en un video de cinco minutos que descargó en su cuenta de Instagram.