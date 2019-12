El escritor y periodista indio Arun Gandhi, participa este domingo en el conversatorio "Gandhi y la Desobediencia Civil" en el marco de la 33 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en Jalisco (México). Gandhi, quinto nieto de Mahatma Gandhi, sostuvo que los movimientos sociales actuales "no han comprendido de manera adecuada" la filosofía de su abuelo puesto que la "no violencia" no solo significa evitar la violencia física. EFE/Francisco Guasco

El escritor y periodista indio Arun Gandhi, quinto nieto de Mahatma Gandhi, sostuvo este domingo desde México que los movimientos sociales actuales "no han comprendido de manera adecuada" la filosofía de su abuelo puesto que la "no violencia" no solo significa evitar la violencia física.

"Solo porque dicen que no son violentos y no usen la fuerza física, no significa que son 'no violentos'. Para ser exitosos deben entender la filosofía y aplicarla de manera correcta", expresó en una conferencia magistral en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en México.