El artista urbano Sech recibió este lunes las llaves de la Ciudad de Panamá, donde nació y creció, en un reconocimiento a su trayectoria, en el que pidió a sus seguidores no rendirse nunca y perseguir sus sueños.

"No nos podemos rendir (...) ¿cuántos sueños habrá en el cementerio porque nunca se cumplieron por no intentarlo, porque alguien les dijo que no? No importa la edad que ustedes tengan, den gracias a Dios y pidan de corazón. Les prometo que algo pasará", expresó el cantante y productor musical tras agradecer el reconocimiento.