La temporada de premios más imprevisible, extraña y desconcertante que se recuerda en Hollywood llega a su fin este domingo con unos Óscar de la pandemia en los que al menos hay una cosa clara de partida: "Nomadland" es la gran favorita para llevarse la estatuilla a la mejor película.

La cinta de la cineasta Chloé Zhao y con Frances McDormand como protagonista ha pasado como un huracán por galas de todo tipo y para llegar a su destino final solo le queda derrotar a "The Trial of the Chicago 7", "Minari", "Mank", "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Promising Young Woman" y "Sound of Metal".