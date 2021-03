"Nomadland", de Chlóe Zhao, y "Rocks", de Sarah Gavron, lideran las nominaciones a los premios BAFTA del cine británico, con siete cada una, incluida en ambos casos la de mejor dirección, informó este martes la organización.

Les siguen con seis candidaturas "The Father"; "Mank";, "Minari" y "Promising Young Woman", mientras que "The Dig" y "The Mauritanian" tienen cinco, respectivamente.