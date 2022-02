La española Nora Navas ganó hoy el Goya como mejor actriz de reparto de 2022 por su papel de Teresa, la madre de la familia burguesa para la que trabaja Rosana, la mujer colombiana empleada de hogar, en "Libertad", de Clara Roquet.

"No me lo esperaba", dijo Navas al subir al escenario en Valencia y, entre lágrimas, quiso compartir su premio con todas las actrices que son muy buenas en su trabajo y no tienen la oportunidad de demostrar su valía.