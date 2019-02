Una poética y agridulce mirada a la demencia senil ha llevado a los Óscar a la productora española Nuria González Blanco, quien, como parte del equipo del cortometraje de animación nominado "Late Afternoon", dijo a Efe que estar en la gran gala del cine es algo "surrealista" e increíble.

"Es una mezcla de sensaciones. Estoy muy contenta, estoy que no me lo creo, es como '¿estoy aquí?' Como productora y trabajando en animación, estás detrás de las cortinas la mayor parte del tiempo. Y todo esto, la atención, ver que a la gente le gusta el trabajo que has hecho, el reconocimiento, te hace sentir muy especial", explicó.