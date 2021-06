Fotografía cedida por Woosler Delisfort donde aparecen Karl Stephan Hylari (i), Melissa Cobblah Gutiérrez (c) y Karla-Vanessa de Escobar (d) durante un momento del espectáculo de danza contemporánea "CuBlack: Invisibilized No Further!" (CuBlack: No más Invisibilizado!) que trata las cuestiones sociales ligadas a la raza negra en Cuba. EFE/Woosler Delisfort