El director de cine estadounidense Oliver Stone afirmó este martes que unos "carniceros" hicieron desaparecer "el cerebro del presidente Kennedy por odio".

En rueda de prensa en Barcelona (noreste español), el cineasta destacó de su nuevo documental, "JFK Revisited: Through the Looking Glass", que su financiación es británica y no estadounidense, y que todavía quedan muchos cabos sueltos sobre el asesinato del presidente norteamericano en Dallas, en 1963.