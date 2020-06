Sin caer en el documental pero respetando la historia, sin obviar la emotividad del cine pero evitando la manipulación. Así ve Olivier Assayas su función como director en "Wasp Network", una cinta sobre espionaje entre Cuba y EE.UU. que llega mañana viernes a Netflix con un extraordinario elenco latino.

"Cuando hice 'Carlos' (2010), obviamente esa historia no la contarían igual militantes que no militantes. Yo no me defino como militante. Soy un cineasta que intenta a su manera ser también un historiador, que intenta tener algo de perspectiva histórica sobre los hechos", dijo Assayas a Efe.