La comedia televisiva "One Day at a Time", que protagonizaron Rita Moreno y Justina Machado, no volverá a estrenar nuevos episodios en Pop TV, el canal de pago que rescató la serie tras su abrupta cancelación en Netflix el año pasado.

"Oficialmente ha terminado. No habrá más 'One Day at a Time'. Pero siempre tendremos 46 episodios que vivirán para siempre. Gracias al reparto, a un equipo hermoso y a nuestros fieles seguidores", tuiteó la productora del formato, Gloria Calderón Kellet.