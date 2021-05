Oprah Winfrey y el príncipe Enrique serán los presentadores de "The Me You Can't See", una serie documental de Apple TV+ que tratará sobre la salud mental.

La tecnológica estrenará el 21 de mayo esta producción en la que también han participado Lady Gaga, Glenn Close, Zack Williams y la boxeadora Virginia Fuchs, entre otros invitados confirmados este lunes por la compañía de la manzana mordida.