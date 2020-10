"House of the Dragon", la primera serie derivada ("spin-off") de "Game of Thrones" y que como precuela se centrará en la historia de la Casa Targaryen, anunció este lunes que el británico Paddy Considine es el primer actor confirmado para su reparto.

"DRACARYS! Paddy Considine ha sido elegido como el rey Viserys Targaryen en 'House of the Dragon'", anunció hoy la cuenta oficial de "Game of Thrones" en Twitter.