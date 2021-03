Perdida ya la cuenta del número de álbumes que Pat Metheny ha entregado al mundo, esta leyenda viviente de la guitarra y ganador de 20 premios Grammy sigue empeñado en enfrascarse en retos y ofrecer la mejor versión de sí mismo... principalmente para sí mismo.

"Hacer música y entenderla es mi gran premio; si me encierro en un cuarto a tocar no necesito ni siquiera que alguien lo escuche para sentirme bien", afirma el músico estadounidense a Efe en una entrevista con motivo de la publicación esta semana de "Road To The Sun" (BMG).