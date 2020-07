Ni el coronavirus ni la pervivencia del racismo en Estados Unidos pueden con el optimismo de Paula Patton, que al estrenar la cinta infantil "Four Kids and It" explicó a Efe que cuando trabaja con niños en un rodaje intenta darles la bienvenida en un ambiente familiar y cercano.

"Quieres crear una familia con esos niños porque, aunque estén trabajando, son todavía niños y quieres que estén en un entorno divertido y alegre", dijo la actriz.