Los cuatro españoles nominados al Óscar este año -Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo- protagonizaron este sábado una de las fotos más emotivas de la alfombra roja de los Premios Goya.

Cruz e Iglesias son candidatos por "Madres paralelas", Javier Bardem por "Being the Ricardos" ("Ser los Ricardo") y Alberto Mielgo como director del cortometraje de animación "The Windshield Wiper" ("El limpiaparabrisas").