Al oír el nombre de Peter Weir, solo los más cinéfilos lo reconocen. Pero cuando se añade que es el director de joyas como "The year of living dangerously", "The Truman Show" o "Witness", muchos se sorprenden de que una única persona esté detrás de títulos tan diferentes.

Porque si hay algo que caracterice a este cineasta australiano es que en sus 75 años de vida -que cumple mañana- ha hecho todo tipo de cine y siempre con la calidad por bandera.