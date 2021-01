La pandemia hizo que el violinista Ara Malikian tuviese que cambiar los grandes escenarios previstos en su gira mundial en 2020 por un teatro vacío en España, la escalinata de la plaza de España en Roma o un panteón en México, experiencias que le han llevado a componer "Petit Garage", su disco "más importante y especial".

“De un día para otro nos vimos encerrados en casa y tuvimos que parar todo lo que estábamos haciendo y lo que teníamos pendiente. Este disco se ha creado en pleno confinamiento por la pandemia, ha sido un proceso laborioso, pero también muy bonito, porque he podido pasar tiempo con mi familia, cosa que no hacía desde hace mucho y me ha venido la inspiración de una manera increíble”, explica en una entrevista con Efe.